Vaticano lança primeiros selos em homenagem ao papa Leão 14; veja detalhes

Obliteração postal mostra Papa Leão 14 cumprimentando fiéis Imagem: Vatican Media

Imagens dos selos de 1,30 e 3,20 euros foram captadas durante a Missa Pro Ecclesia, celebrada em 9 de maio na Capela Sistina. A chamada obliteração postal (a marca obtida com a aplicação de um carimbo no selo, evitando que este seja novamente usado), por sua vez, destaca o momento em que o pontífice cumprimenta os fiéis após o Regina Coeli de 11 de maio.

Carimbo oficial e venda online

Agente dos Correios irá à Praça São Pedro para aplicar carimbo comemorativo da data de emissão (die emissionis). O profissional estará no local nos dias 27 e 28 de maio, de acordo com o Vatican News. Os interessados também podem solicitar a obliteração até 5 de julho de 2025 diretamente ao setor responsável.

Nova emissão marca o início das edições previstas no programa filatélico oficial de 2025. Estão previstas séries especiais para celebrar o quinto centenário do nascimento de Giovanni Pierluigi da Palestrina, os 50 anos da canonização de Santa Vicenta Maria, os 1.700 anos do Concílio de Niceia.