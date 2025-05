Tiroteio em parque nos EUA deixa dois mortos e nove feridos

A prefeita da Filadélfia, Cherelle Parker, afirmou que evidências coletadas no local apontam a participação de pelo menos três atiradores. A polícia está empenhada em encontrar qualquer pessoa que esteja envolvida no tiroteio.

Cinco adultos, com idades entre 18 e 28 anos, e três adolescentes, entre 15 e 17 anos, ficaram feridos. Todos foram levados para hospitais em condições estáveis.

Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível escutar disparos rápidos. Isto fez a polícia acreditar que as armas usadas podem ter sido modificadas com um "Glock switch". Esse dispositivo transforma pistolas semiautomáticas em totalmente automáticas, disparando até 17 balas em menos de dois segundos.

Até o momento, ninguém foi preso. A polícia passou a noite no parque investigando a cena do crime. As autoridades também tentam determinar quantos atiradores participaram e quais armas foram usadas. O local ficou fechado até a manhã de hoje.