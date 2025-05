Como piloto pousou avião sem combustível em pista de corrida, em 1983

A tripulação manteve a calma e preparou os passageiros para o pouso. Comissários se posicionaram estrategicamente e instruíram os passageiros sobre a postura adequada. Alguns escreveram bilhetes para seus entes queridos. Segundo matéria publicada no The Guardian, a tripulação seguiu o protocolo mesmo diante do desconhecido.

O primeiro oficial Maurice Quintal sugeriu desviar para Gimli, um local onde já havia servido quando a área ainda era uma base aérea. A pista era, na verdade, um parque de corridas. A base aérea de Gimli havia sido desativada e transformada em pista para o Winnipeg Sports Car Club. No momento, havia pessoas acampadas e carros circulando.

Sem combustível, o avião chegou em silêncio. Ninguém ouviu o Boeing se aproximar. De repente, a aeronave surgiu no horizonte e desceu diretamente sobre a pista de corrida.

O trem de pouso dianteiro falhou. O nariz do avião tocou o chão, arrastando-se e soltando faíscas. Dois pneus estouraram. O comandante aplicou um movimento lateral para reduzir a velocidade e evitar sair da pista, de acordo com o Simple Flying.

A manobra funcionou. O avião parou a poucos metros de um guard rail central na pista.

Todos a bordo sobreviveram. Houve apenas dez feridos leves. A evacuação foi feita com escorregadores de emergência, apesar do nariz do avião estar encostado no chão.