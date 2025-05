Diamante atribuído a Maria Antonieta deve ser vendido por até R$ 32 milhões

Um diamante rosa de 10 quilates, que teria pertencido à rainha francesa Maria Antonieta e, posteriormente, à sua filha, será leiloado em Nova York, no dia 17 de junho, pela casa de leilões Sotheby's. As estimativas indicam arremate entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões (entre R$ 19 milhões e R$ 32 milhões, na cotação atual).

O que aconteceu

Diamante é considerado uma joia rara do século XVIII. Cravada em um anel assinado pelo renomado joalheiro Joel Arthur Rosenthal,a pedra tem provável origem nas minas de Golconda, na Índia.

Formato em pipa e sua cor rosa-púrpura o tornam ainda mais valioso. O leilão pretende atrair colecionadores e investidores interessados não apenas no valor da joia, mas na conexão com a história da monarquia francesa.