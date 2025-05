Ronilso: Trump 'atira', e Brasil acerta por não se precipitar

Descontentamento de bolsonaristas

O descontentamento com decisões do ministro (principalmente contra políticos e bolsonaristas) motivou apelos por sanções internacionais nos EUA, com base em uma lei americana. A Lei Magnitsky ganhou destaque no debate público após ser apontada por críticos de Alexandre de Moraes como possível base legal para sanções contra o ministro nos EUA.

Nos bastidores, o governo Lula (PT) já se prepara para reagir a uma eventual sanção contra o magistrado como uma "ingerência externa" em temas domésticos brasileiros e um ataque contra a soberania do país, e não apenas como um ato contra um ministro do STF, segundo apurou o colunista do UOL Jamil Chade.

Advogada: 'Anúncio de Trump que pode atingir Moraes é genérico'

No UOL News, a advogada criminalista Priscila Silveira afirmou que o anúncio feito hoje pelo governo americano foi genérico e está longe de ser o que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro queria.