Elon Musk diz que deixará governo dos EUA e agradece Trump

O bilionário havia anunciado no final de abril que deixaria o governo para voltar a se dedicar à direção de suas empresas. Em maio, reconheceu que não conseguiu atingir todos os seus objetivos com o Doge, embora milhares de pessoas tenham sido retiradas das folhas de pagamento do governo federal e vários departamentos governamentais tenham sido dizimados ou completamente fechados.

Mandato do empresário como funcionário especial do governo irá expirar no fim de maio. Era esperado que ele deixasse a administração na sexta-feira (30), quando completa 130 dias da sua gestão —iniciada em janeiro— e se encerra o prazo para atuar no cargo público no período de um ano.

Musk criticou o megapacote de Trump

Antes da publicação, o bilionário criticou o megapacote orçamentário de Trump. "Fiquei decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário (...) e mina o trabalho que está sendo feito pela equipe do Doge", disse Musk em uma entrevista ao canal CBS News, da qual foi exibido um trecho na noite de terça-feira (27). A entrevista completa irá ao ar no domingo (1º).

"Acho que um projeto de lei pode ser grande ou pode ser bonito", declarou Musk à CBS News. Mas acrescentou: "Porém, não sei se pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. É a minha opinião pessoal".

O projeto de lei proposto por Trump reduz os programas de seguridade social para financiar uma ampliação dos cortes de impostos de 2017. A "lei grande e bonita", como Trump a chama, foi aprovada pela Câmara dos Representantes e agora segue para o Senado. O texto consolida a visão do governo de uma nova "Era de Ouro". Críticos dizem que isso dizimará os cuidados de saúde dos americanos mais pobres e fará com que a dívida nacional dispare.