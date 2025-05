Emitir cidadania italiana fica mais caro em 2025

"Podemos pensar em uma família de quatro pessoas, por exemplo, que podia dar início ao pedido de cidadania com uma taxa única de 545 euros. Agora, será 600 euros por pessoa, elevando o custo total para 2.400"

As pessoas que já entraram com pedido para cidadania não serão afetadas pela nova Lei Orçamentária. Os processos permanecem assegurados no formato anterior, assim como os custos serão mantidos.