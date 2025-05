EUA suspendem vistos para estudantes e vacinas contra covid

Caos e feridos na distribuição de comida em Gaza

O caos no primeiro dia completo de entrega de ajuda humanitária aos palestinos pela Fundação Humanitária para Gaza, uma empresa privada contratada por Israel, deixou pelo menos 47 feridos ontem no sul da Faixa de Gaza, de acordo com a ONU.

Autoridades de saúde palestinas dizem que uma pessoa também foi morta.

Milhares de pessoas desesperadas por comida avançaram em direção a um dos quatro postos de entrega, todos no sul do território, para onde Israel planeja deslocar toda a população da faixa.

Soldados israelenses responderam com tiros.

Segundo um funcionário do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a maioria dos ferimentos foi causada pelos disparos. Israel diz que seus soldados dispararam para o ar.