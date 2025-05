Mulher que votou em Trump se diz 'traída' após marido ser deportado dos EUA

Com cidadania americana, Liyian tem permissão para participar de eleições no país. No pleito do ano passado, ela foi apoiadora do republicano Donald Trump, em quem votou para presidente.

Após a deportação do marido, Liyian diz estar decepcionada com a política de imigração de Trump. À Univisión, ela afirmou que se sente "completamente traída" com as decisões do atual governo em relação aos imigrantes. "Pensei que talvez, com o mandato do presidente [Trump], as pessoas que eram criminosas seriam as que iriam sair [do país]", relatou.

Deportado denuncia maus-tratos e tenta voltar aos EUA

Também em entrevista à Univisión, Aguilar relatou como foi a transferência entre presídios e a volta para Cuba. Antes de ser transportado de volta ao país de origem, ele passou por três centros de detenção nos EUA. "O traslado é muito, muito ruim porque você vai algemado nos pés, na cintura e nas mãos", disse.

Aguilar havia chegado aos Estados Unidos em 2019, quando entrou com um pedido de asilo. Em 2020, enfrentou uma ordem de deportação. No entanto, a ordem não foi cumprida devido à recusa de Cuba em aceitá-lo de volta, conforme reportagem do The Mirror. Aguilar, então, foi liberado sob supervisão e vivia normalmente nos EUA, quando iniciou um relacionamento com Liyian.

Atualmente, ele estava em meio ao processo de reivindicação familiar. Segundo o portal dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS, na sigla em inglês), a lei de imigração do país permite que certos estrangeiros —desde que sejam familiares de cidadãos americanos que tenham residência permanente legal— obtenham um green card e também se tornem residentes permanentes legais com base em "laços familiares específicos". Como Liyian é cidadã americana, Aguilar pretendia obter o green card devido ao casamento com ela.