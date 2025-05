Quatro pessoas morrem após palestinos invadirem depósito de comida em Gaza

Ao menos quatro pessoas morreram hoje durante a invasão de um depósito de alimentos da ONU (Organização das Nações Unidas) em Gaza. As informações foram publicadas pela agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Multidão invadiu depósito em Deir al-Balah, no centro da Faixa de Gaza. O armazém do PMA (Programa Mundial de Alimentos) foi saqueado por "pessoas famintas", disse a ONU, em comunicado. A organização confirma apenas duas mortes, de acordo com as primeiras informações.

Esmagamento e ferimentos à bala causaram as mortes, segundo apuração do jornal britânico The Guardian. Ainda não há informações de quem teria feito os disparos.