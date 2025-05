Crianças em Gaza desejam morrer por 'luto insuportável', diz médico

Em depoimento durante uma audiência da Comissão de Segurança da ONU, o cirurgião norte-americano Feroze Sidhwa, que trabalhou como médico voluntário entre março e abril em um hospital na Faixa de Gaza, relatou ter sido impactado pelo sofrimento de crianças pequenas, que considera as principais vítimas da guerra na região.

O que aconteceu

"Não vi ou tratei um único combatente [do Hamas] nas cinco semanas que passei lá, meus pacientes eram crianças de 6 anos com estilhaços no coração e balas em seus cérebros", declarou médico. Ele, que trabalhou no Hospital Europeu, na cidade de Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, acrescentou que, entre seus pacientes, também estavam mulheres grávidas que perderam seus bebês.

Cirurgião citou pesquisa que mostra que quase metade das crianças de Gaza não querem mais viver. O estudo, divulgado no fim do ano passado pela organização internacional War Child Alliance, que ouviu mais de 500 crianças, pais e cuidadores na Faixa de Gaza, revelou que 49% dos menores afirmaram que desejam morrer. O levantamento mostrou ainda que 79% das crianças relataram sofrer com pesadelos e 83% sentiam "fadiga e exaustão".