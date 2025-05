Justiça americana manda Trump suspender tarifas

O governo da Ucrânia respondeu que está disposto a participar do encontro, mas que gostaria de receber um memorando com as propostas russas antes do encontro.

Segundo a agência de notícias Reuters, uma das condições que Putin imporá para aceitar um acordo de paz é um compromisso por escrito dos países da Otan abrindo mão da expansão da aliança militar liderada pelos EUA para o leste, em direção à Rússia.

A Rússia também que a neutralidade da Ucrânia, a suspensão das sanções internacionais, a liberação dos ativos russos congelados e a proteção à minoria russa na Ucrânia.

De acordo com a Reuters, a informação é de "três fontes russas com conhecimento das negociações". Oficialmente, o governo russo se limita a afirmar que quer um acordo que resolva o que chama de "as raízes" do conflito.