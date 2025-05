Mariana Sanches: Sanção a Moraes é esperada, mas EUA não devem divulgá-la

Quando há esse tipo de sanção, o nome das pessoas afetadas não é divulgado. Ontem, falamos com o Departamento de Estado e estamos esperando um posicionamento oficial, mas a expectativa é de que essa lista não seja divulgada.

A articulação feita aqui nos EUA desde a posse de Trump por Eduardo Bolsonaro e seus aliados não era só para sancionar Moraes. Estamos falando de outros oito ministros do Supremo. Apenas Luiz Fux, André Mendonça e Kassio Nunes Marques ficaram fora, por enquanto. Todos os demais e seus familiares estariam nessa lista de sanção contra o visto. Mariana Sanches, colunista do UOL

Mariana ressaltou a contradição de as possíveis sanções atingirem outros ministros do STF, mas não a totalidade da Corte. Como o governo dos EUA não deve anunciar o nome dos punidos, a descoberta se dará de forma constrangedora, como explicou a colunista.

Extraoficialmente, o que os americanos me dizem é que as pessoas saberão que estão sancionadas quando chegarem ao aeroporto e tentarem embarcar para os EUA. Percebemos que os trumpistas tentaram deixar muito claro que Moraes está de fato nessa lista, mas sem ferir a privacidade dos dados dele.

Quando a companhia fizer o check-in dessa pessoa, verificará que ela está sancionada e não poderá entrar nos EUA, mesmo que ela tenha no seu passaporte um visto válido, ou mesmo com um passaporte diplomático.