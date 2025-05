Noite vira dia após meteoro 'bola de fogo' cruzar céu da China; veja vídeo

Nenhum acidente envolvendo a queda do meteoro em solo foi registrado. O professor explicou que a maioria do material que fura a atmosfera em casos do tipo queima antes de tocar o solo.

Cidadãos "não devem entrar em pânico". O Departamento de Gestão de Emergências de Maoming afirmou ao Global Times que acompanha o caso, mas que não recebeu "nenhum relato de anormalidade".