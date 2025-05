Demissões, fake news, controle: como Musk influenciou 2º governo de Trump

Considerado um dos principais conselheiros de Trump desde a campanha eleitoral, Musk alavancou teorias de conspiração e notícias falsas. A mais repercutida recentemente foi a de que a África do Sul promovia um genocídio contra fazendeiros brancos. Com as propagações, ele ajudou a manter a base de extrema-direita do presidente inflamada, recorrendo, em muitos momento, à sua influência no X, rede social da qual é dono, onde acumula mais de 200 milhões de seguidores.

Demissões em massa

Empresário liderou campanha de demissões em massa nos últimos meses. O argumento de Musk e Trump para os cortes era "acabar radicalmente com a burocracia" e cortar gastos do governo. Com o plano colocado em prática, cerca de 200 mil funcionários federais de diferentes áreas foram demitidos desde fevereiro.

Principais cientistas de saúde pública deixaram o governo. Os cortes liderados por Musk na área da saúde atingiram, por exemplo, responsáveis por supervisionar o setor, afetando pesquisas sobre câncer e a aprovação de vacinas e medicamentos. Diante das saídas, repercutiram preocupações de pesquisadores e parlamentares sobre como os EUA responderão a emergências sanitaristas, como o atual surto de sarampo e a disseminação da gripe aviária.

Liderado pelo bilionário, Doge cortou cerca de 12% da força de trabalho civil federal de 2,3 milhões de pessoas. Grande parte dos cortes ocorreu por meio de ameaças de demissões e ofertas de aposentadoria antecipada, segundo uma análise da Reuters sobre as demissões nas agências federais. Questionado sobre quem o preocupa mais quando se trata da perspectiva de ser demitido, um funcionário da Administração de Serviços Gerais do governo, disse à agência de notícias em fevereiro: "Musk. Ninguém está realmente falando sobre Trump".

Apesar do nome, Doge não se trata de um departamento. O projeto encabeçado por Musk envolve autoridades consultivas e era considerado uma forma de prestígio de Trump ao bilionário. Também não se sabe exatamente quem compõe o Doge, uma vez que o governo não divulgou uma lista dos funcionários do departamento ou como eles estão sendo pagos. Iniciativas do grupo também geraram ações judiciais de sindicatos, órgão de fiscalização e grupos de interesse público.