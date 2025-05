Secretário dos EUA, Rubio já foi rival de Trump e é próximo dos Bolsonaro

Em 2011, Rubio foi eleito senador pela Flórida. Durante a passagem pela casa, ele atuou no Comitê de Relações Exteriores, foi vice-presidente do Comitê Seleto de Inteligência, membro do Comitê de Dotações e do Comitê de Pequenas Empresas e Empreendedorismo.

O republicano é casado com Jeanette Dousdebes, com quem tem quatro filhos. Ele é formado em direito pela Universidade de Miami.

Antes de ser aliado de Trump, ele foi alvo de comentários ofensivos do atual presidente. Em 2016, quando os dois disputavam o posto para representar o Partido Republicano nas eleições presidenciais, Trump passou a chamar Rubio de "Little Marco" (o equivalente a "Marquinhos"), por causa da altura do então rival —ele mede entre 1,73 e 1,78 m, enquanto o presidente tem cerca de 1,90 m, segundo o jornal "The Washington Post". Trump também afirmou que Rubio era um "cara desagradável" e um "con man", termo em inglês que indica uma pessoa que usa "truques" para enganar os outros.

Rubio, por sua vez, rebateu as críticas e chamou o colega de partido de "armadilha" para a direita. "Donald Trump tem feito um dos espetáculos mais vulgares da história política dos Estados Unidos", disse à época.

A reviravolta ocorreu no fim do ano passado, quando Trump nomeou o ex-rival para um cargo-chave no governo. Ser secretário de Estado nos EUA equivale ao título de ministro das Relações Exteriores. Rubio foi o primeiro membro do gabinete a ser confirmado no segundo mandato de Trump e recebeu uma votação unânime no Senado, com 99 votos a favor de sua nomeação.

Ele tomou posse em janeiro deste ano. De acordo com o portal oficial do Departamento de Estado dos EUA, Rubio é a autoridade hispano-americana de mais alto escalão na história do país.