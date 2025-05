'TACO': o que significa expressão que viraliza nos EUA e irritou Trump

Uma expressão que tem viralizado nos Estados Unidos virou motivo de dor de cabeça para o presidente Donald Trump: TACO —sigla para "Trump Always Chickens Out" ou, em tradução livre, "Trump Sempre Amarela".

A criação é do economista Robert Armstrong, colunista do Financial Times. Na coluna de 2 de maio, ele comentava a prática de investidores de comprar ações quando o republicano anuncia novas tarifas, para dias depois vendê-las, quando ele recua. Em meio à explicação, o TACO foi mencionado pela primeira vez.

Desde a publicação da coluna, Trump voltou atrás no aumento de taxas de importação para dois países. No último dia 12, ele congelou por 90 dias a cobrança de 145% sobre bens chineses. E na segunda-feira adiou a taxação de 50% sobre produtos europeus até julho.