Trump celebra volta do 'tarifaço' e ataca juízes dos EUA

O presidente Donald Trump celebrou a decisão do Tribunal de Apelações dos Estados Unidos que autorizou a retomada da maioria das tarifas impostas por seu governo aos produtos de outros países e, sem provas, fez acusações contra o Judiciário norte-americano.

O que aconteceu

Trump acusou juízes do Tribunal de Comércio Internacional dos EUA de "decidir contra" a economia norte-americana ao suspender as tarifas impostas por seu governo a outros países. Em postagem nas redes sociais, o republicano disse que os três juízes que decidiram contra suas medidas causaram "dano" à economia do país por "puro ódio" à sua gestão.

Presidente afirmou que seu tarifaço tem sido "bem-sucedido" com "trilhões de dólares vindos de outros países" injetados na economia dos EUA. "Dinheiro que, sem essas tarifas, nunca conseguiríamos obter. Isso representa a diferença entre ter um país rico, próspero e bem-sucedido, e exatamente o oposto disso".