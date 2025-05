Âncora inglês rebate embaixadora de Israel: 'Vocês estão matando crianças'

Morgan subiu o tom e perguntou quantos terroristas e quantas crianças foram mortos por Israel. A entrevistada disse que Israel teria executado cerca de 30 mil terroristas do Hamas no início da guerra. "Desde que a guerra voltou, eu não tenho os números. Mas deixe-me dizer uma coisa: nós nunca miramos em civis. Então esta questão é irrelevante", respondeu.

Ao ouvir de Hotovely que Israel não mata crianças, mas que o Hamas as usam como escudo, o apresentador rebateu.

Israel está matando crianças todo dia (...) O que você está tentando fazer é ser muito mesquinha com suas palavras. A verdade é que vocês estão matando muitas crianças. Isso é indiscutível. Piers Morgan

Ele pressionou para saber os números de crianças mortas no conflito. A entrevistada insistiu que o dado era irrelevante. "Você está feliz com o fato de as pessoas assistirem você, como embaixadora do seu país, dizer ser irrelevante quantas crianças morreram?"

Em outro momento, Morgan quis saber por que Israel restringe o acesso de jornalistas internacionais às zonas de guerra. "Estamos chegando ao ponto em que os jornalistas poderão entrar em Gaza, desde que não haja risco para eles", disse ela. O âncora disse que a resposta era "balela". "Não nos trate como idiotas, por favor. Não somos idiotas. Você não está fazendo isso para nossa segurança. Vocês proibiram os jornalistas para que eles não relatassem o que realmente está acontecendo."

Quem é Piers Morgan?

Apresentador tem histórico nos tabloides britânicos. Começou a carreira nos anos 90 nos jornais The Sun e News of the World, além de ter editado o Daily Mirror e a versão online do Daily Mail.