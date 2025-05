Sakamoto: 'Bromance' de Trump e Musk fica abalado com saída de bilionário

Para desespero do Banco Central, a economia brasileira está crescendo a despeito dos juros sedativos de 14,75% ao ano. Mas, em algum momento, esses juros vão refrear o crescimento. E para desassossego do Lula, esse crescimento do PIB, de 1,4% no primeiro trimestre, que é um crescimento relevante, chega com a elevação da fervura do Fernando Haddad. Josias de Souza, colunista do UOL

A economia brasileira cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, na comparação com mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O desempenho positivo foi impulsionado pelo salto de 10,2% da agropecuária.

O crescimento do PIB ocorre em um momento de tensão nos bastidores de Brasília: o ministro Haddad tem encontrado resistências (dentro e fora do governo) para adotar medidas de corte de gastos. A elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) —uma alternativa para compensar o corte de R$ 30 bilhões do Orçamento— é uma delas. Integrantes do PT negam o isolamento do ministro.

