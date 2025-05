Elon Musk intensificou uso de drogas nos últimos dois anos, aponta jornal

O empresário e bilionário americano Elon Musk usou drogas recorrentemente nos últimos dois anos, apontam fontes ligadas à Casa Branca, em contato com o jornal New York Times.

O que aconteceu

O uso excessivo de drogas teve início em 2024, período que coincide com o início da corrida eleitoral de Donald Trump. Musk participou ativamente dos comícios, e chegou a doar mais de R$ 275 milhões ao atual presidente durante a campanha.

Neste período, fontes próximas afirmam que o bilionário teria aumentado significativamente o consumo de cetamina, ecstasy e cogumelos alucinógenos. As mudanças bruscas de humor e falas sem sentido chamaram a atenção de membros do governo, aponta a matéria do New York Times.