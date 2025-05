EUA alertam norte-americanos com viagem ao Brasil: 'Risco de sequestro'

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou um comunicado para alertar cidadãos americanos sobre o aumento do risco de roubo e sequestro do país.

O que aconteceu

EUA atualizaram recomendações de segurança para cidadãos americanos. No comunicado chamado de "Aviso de Viagem", o Departamento de Estado norte-americano destaca que o risco de crimes e sequestros e pede que os turistas tenham "cautela" no Brasil.

Embaixada descreve o Brasil como um local com crimes violentos, incluindo assassinato e roubo à mão armada. "A atividade de gangues e o crime organizado são generalizados e frequentemente ligados ao tráfico de drogas recreativas. Agressões físicas, com uso de sedativos e drogas colocadas em bebidas, são comuns, especialmente no Rio de Janeiro", diz texto publicado pelo governo dos Estados Unidos.