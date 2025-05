Guerra das empanadas: por que ator Ricardo Darín virou meme e alvo de Milei

Outros apontaram motivações políticas nas críticas, chamando o ator de "kuka" —apelido negativo para os kirchneristas, simpatizantes do já falecido Néstor Kirchner e de sua esposa, Cristina, que presidiram o país.

A polêmica foi alimentada depois que o próprio Milei republicou alguns dos memes criticando Darín, sendo seguido por funcionários de alto escalão do governo. Apesar de a aparição na TV ter acontecido há quase uma semana, o líder argentino continua compartilhando críticas ao artista no Instagram.

Javier Milei alimentou discussão compartilhando posts que ironizam Darín Imagem: Reprodução/Instagram

"Terrível o que fez o Darín, uma surpresa, me deu vergonha alheia", disse o ministro da economia de Milei, Luis Caputo, em entrevista ao canal argentino LN+, no início da semana. "Quis dar uma de popular e disse uma estupidez pela qual ainda estão criticando-o nas redes. Tudo bem se você pode comprar empanadas no Mi Gusto ou no Don Julio, mas as empanadas não custam isso, Ricardito", ironizou ele, mencionando dois restaurantes caros de Buenos Aires, e afirmando que é possível comer bons salgados por 16 mil pesos.

Na segunda-feira, pouco depois das declarações de Caputo, Darín voltou a comentar o assunto e criticou a postura do ministro.

"Claro que existem todos os tipos de empanadas, mais caras, mais baratas, depende da vizinhança e tudo mais. Mas acho que está claro do que estamos falando, os preços estão altos e as pessoas sabem. Não tem nada a ver com falar mal do governo ou do senhor Caputo. Nunca o tratei mal, não o conheço, não tem porque ele me chamar de 'Ricardito'. Não me parece certo que um funcionário público faça isso", declarou ele à emissora América TV.