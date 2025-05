Piloto de parapente é sugado por nuvem, sobrevive e fica coberto de gelo

Um piloto de parapente foi engolido por uma nuvem, subiu a 8.600 metros de altitude e sobreviveu, em um voo considerado acidental na China.

O que aconteceu

Peng Yujiang, 55, não planejava voar, mas foi surpreendido por uma forte ventania enquanto realizava um treinamento em solo. O caso aconteceu no último sábado (24), em Qilian, no noroeste da China, mas as imagens viralizaram nesta semana. As informações são do portal estatal chinês Sixth Tone.

Após 20 minutos da decolagem forçada, Peng acabou sendo sugado por uma nuvem. Ele foi levado a uma altitude de 8.598 metros, próximo à altura em que voam aviões comerciais. O homem enfrentou uma temperatura de -40ºC e precisou sobreviver ao ar rarefeito sem usar uma máscara de oxigênio suplementar.