Tribunal de Apelações mantém tarifas de Trump até julgamento do mérito

O acordo anterior, também intermediado pelos EUA em janeiro, foi descumprido unilateralmente por Israel, que voltou a realizar bombardeios diários e impediu a entrada de comida no território por mais de dois meses e meio.

Gaza é o "lugar mais faminto do mundo", diz hoje Jens Laerke, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Adeus a Musk

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, se despede hoje do governo Trump. Ele e o presidente darão uma entrevista coletiva na Casa Branca para marcar a ocasião.

O bilionário assumiu o recém-criado Departamento de Eficiência do Governo há pouco mais de 4 meses com a promessa de cortar US$ 2 trilhões do Orçamento americano, meta que foi posteriormente reduzida para US$ 1 trilhão e, finalmente, para US$ 150 bilhões.

Segundo a última divulgação, os cortes chegaram a US$ 175 bilhões, mas a cifra é contestada por vários analistas.