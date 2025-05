Musk e Trump trocam elogios e bilionário seguirá como 'conselheiro' do Doge

Muitos dos que trabalhavam com Elon vão permanecer (...) Elon vai ficar indo e voltando, pois o DOGE é o filho dele. Ele é uma das pessoas mais importantes do mundo moderno. Nosso país o ama.

Donald Trump

Trump criou departamento para cortar gastos federais. O presidente nomeou o bilionário dono da Tesla e SpaceX pela proximidade dos dois e pelo seu trabalho à frente das empresas. Musk foi um dos principais apoiadores da campanha presidencial do republicano no ano passado, injetando milhões de dólares na eleição.

Musk fala em uma economia de 1 trilhão de dólares. Confirmando que seguirá como conselheiro de Trump, o bilionário afirmou que sua passagem pelo departamento foi um sucesso. O presidente, por sua vez, disse que "em um ou dois anos, o povo vai perceber o resultado" dos cortes.



Não é o final do Doge. Falei que era por pouco tempo e acabei ficando 134 dias. A equipe do Doge ficou mais forte. Estou confiante que economizaremos um trilhão de dólares. Continuarei conselheiro do presidente.

Elon Musk

Inicialmente, promessa era cortar 2 trilhões. Mas o bilionário acabou revisando essa expectativa. Apontado pelo presidente como um "funcionário especial do governo", Musk refletiu sobre sua passagem pelo Doge, dizendo que tocar a pasta exige muito trabalho duro.

Crítica de Musk

Musk criticou megapacote orçamentário de Trump. Antes de anunciar sua saída do governo, o empresário se disse "decepcionado ao ver esse projeto de lei de gastos imensos, francamente, que aumenta o déficit orçamentário". A declaração foi feita em entrevista ao CBS News nesta semana.