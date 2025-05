Corpo de brasileira morta na Espanha chega a São Paulo: 'Alívio com dor'

Marina lembra que a irmã viajou em busca de melhores condições de vida. "Há um ano, minha irmã embarcava para a Espanha em busca de um sonho, feliz em um avião. Hoje, retornou ao Brasil em um caixão", lamentou.

A família conseguiu arrecadar cerca de R$ 40 mil para trazer o corpo ao Brasil. No último dia 20, o UOL publicou que os familiares cobravam que o governo brasileiro emitisse o atestado de óbito para que a viagem ocorresse. No mesmo dia, o consulado de Barcelona procurou a família para informar que emitiria o documento, segundo Marina.

Casal brasileiro havia se mudado uma semana antes do crime para a casa de outra irmã da vítima. Os dois deixaram São Paulo há um ano em direção à cidade na província de La Rioja em busca de melhores condições de vida.

Crime ocorreu dias após Mirian dizer ao marido que não queria manter o relacionamento. "Ela me ligou nervosa, falando que ele tinha batido nela. No dia da morte, ela me mandou uma mensagem dizendo que ia terminar definitivamente com ele", contou Marina.