Governo Trump retira indicação de bilionário amigo de Musk para Nasa

O governo Donald Trump retirou a nomeação do bilionário Jared Isaacman, amigo de Elon Musk, para liderar a Nasa. A informação foi confirmada hoje por uma porta-voz da Casa Branca à emissora CBS News.

O que aconteceu

A indicação é retirada dias antes da votação no Senado que analisaria a nomeação. "É essencial que o próximo líder da Nasa esteja totalmente alinhado com a agenda 'América em primeiro lugar' do presidente Trump, e um substituto será anunciado diretamente pelo presidente Trump em breve", disse Elizabeth Huston.

Huston ainda falou em fincar a bandeira dos EUA em Marte. "[O próximo chefe da Nasa] ajudará a liderar a humanidade no espaço e executará a ousada missão do presidente Trump de fincar a bandeira americana no planeta Marte".