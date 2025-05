Governo Trump tem medidas erráticas e demonstra fraqueza, diz professor

O professor destacou ainda que é mais uma ação de Donald Trump que na verdade é uma cortina de fumaça, e que seu governo começa a sofrer um desgaste grande na opinião pública.

É uma cortina de fumaça. E melhor, no dia no qual ele anuncia o orçamento dele grande e belo, como disse, e o Elon Musk no mesmo dia dizia: 'não pode ser grande e belo'. Obviamente, no momento no qual o governo está começando a sofrer um desgaste na opinião pública muito grande, no qual as suas outras políticas não estão surtindo efeito, no qual o ruído das medidas extravagantes do Trump começam a gerar incômodos na sociedade.

Esse aço vai chegar mais caro, isso não só vai gerar uma pressão inflacionária em todo os Estados Unidos, como vai encarecer produtos para o consumidor, que muitas vezes vai ter que diminuir esse padrão de consumo por um encarecimento do dia para a noite.

Beto Vasques

Para concluir, Vasques disse que a questão pode se tornar um problema para Trump nas eleições de meio de mandato em 2026, voltando a destacar que a medida demonstra muito mais fraqueza do que fortaleza do presidente.

Então são medidas que não fecham, que geram na verdade um problema crônico que pode passar a fatura para o Trump nas eleições de meio de mandato que a gente vai ter ano que vem. Então me parece que é uma medida muito mais, como sempre, narrativa para tentar construir essa cortina de fumaça no momento onde o Trump, que tinha prometido uma austeridade e um orçamento com cortes, não conseguiu entregar.