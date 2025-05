Hamas diz que aceita trégua em Gaza se Israel libertar palestinos presos

Casa Branca informou na sexta-feira que Israel aceitou proposta de cessar-fogo em Gaza apresentada pelos EUA. Na ocasião, o Hamas respondeu, no entanto, que os termos do acordo não atendiam "as exigências" do grupo extremista. "As conversas continuam e esperamos que haja um cessar-fogo em Gaza para que possamos devolver todos os reféns para casa", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Propostas dos EUA preveem uma trégua de 60 dias e libertação de 28 dos 58 reféns ainda mantidos em Gaza, sendo 10 vivos e 18 corpos. Das 251 pessoas sequestradas em Israel pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, 57 permanecem detidas em Gaza, sendo que 34 foram declaradas mortas pelo Exército israelense.

Em troca, Israel liberaria 1.236 prisioneiros e detidos palestinos, além dos restos mortais de 180 palestinos mortos, e permitiria também a entrada de ajuda humanitária no enclave. O acordo foi apresentado pelo enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff. Ele também esteve envolvido em negociações anteriores, que resultaram no último acordo de trégua.

Famílias dos reféns mantidos em Gaza foram comunicados sobre a proposta, que prevê a libertação de alguns dos capturados pelo Hamas em outubro de 2023. Apesar do comunicado do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ao grupo, maiores detalhes do acordo não haviam sido divulgados pelos governos dos Estados Unidos e de Israel.

Veja a íntegra do comunicado do Hamas



Em Nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso



Comunicado à Imprensa



Após realizar uma rodada de consultas nacionais, e com base em nossa alta responsabilidade para com nosso povo e seu sofrimento, o Movimento de Resistência Islâmica (Hamas) apresentou hoje sua resposta à mais recente proposta do Enviado Especial dos EUA, Steve Witkoff, aos irmãos mediadores. Esta proposta visa alcançar um cessar-fogo permanente, uma retirada abrangente da Faixa de Gaza e garantir o fluxo de ajuda ao nosso povo e ao nosso povo na Faixa de Gaza.



Como parte deste acordo, dez prisioneiros israelenses vivos mantidos pela resistência serão libertados, além da devolução de dezoito corpos, em troca de um número acordado de prisioneiros palestinos.



Movimento de Resistência Islâmica - Hamas



Sábado: 04 Dhu al-Hijjah 1446 AH

Correspondente a: 31 de maio de 2025 CE

Pressão internacional

Os ataques israelenses foram intensificados em 17 de maio, quando o exército lançou uma nova ofensiva. O objetivo declarado por Israel é eliminar o Hamas, libertar os reféns e tomar o controle total do enclave.