Milhões em ouro: dupla acha caixa misteriosa cheia de moedas por acaso

Além destes objetos, 598 moedas de ouro também estavam escondidas. Com cerca de 3,7 quilos, o conjunto das moedas estava envolto em um tecido preto e vale cerca de US$ 360 mil, o equivalente a pouco mais de R$ 2 milhões pela cotação atual. O restante do tesouro ainda passará por avaliação de especialistas para definição de um valor monetário.

Conjunto de moedas históricas valem mais de R$ 2 milhões Imagem: Divulgação/Museu da Boêmia Oriental

Os homens que descobriram o tesouro levaram os objetos para o Museu da Boêmia Oriental, na cidade de Hradec Králové. Ao UOL, o museu informou que a dupla responsável pela descoberta optou por permanecer anônima, não tendo, portanto, os nomes revelados.

Origem do tesouro é incerta

Segundo os especialistas do museu, a caixa descoberta deve ter pouco mais de um século. Apesar de ainda não saberem com precisão o responsável por esconder o tesouro e quando isso aconteceu, os arqueólogos identificaram que uma das moedas é de 1921. De acordo com Miroslav Novák, chefe do departamento de arqueologia do museu, esta é uma descoberta única.