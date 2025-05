Governo Trump encerra programa de US$ 258 mi que buscava vacina contra HIV

O governo de Donald Trump encerrou um programa fundamental de US$ 258 milhões cujo trabalho era buscar uma vacina contra o HIV. Autoridades da divisão de HIV do NIH (Instituto Nacional de Saúde) comunicaram a decisão ontem aos líderes do projeto, da Universidade Duke e do Scripps Research Institute.

O que aconteceu

Equipes de pesquisa atuavam em diferentes projetos. Os times colaboravam com parceiros de pesquisa para desenvolver tratamentos para outras condições de saúde, como covid e doenças autoimunes. "O consórcio para o desenvolvimento de vacinas e imunologia contra HIV/Aids foi revisado pela liderança do NIH, que não apoiou sua continuidade", disse um funcionário sênior da agência ao The New York Times.

Instituo de saúde disse ter outra diretriz. "O NIH espera mudar seu foco para o uso de abordagens disponíveis atualmente para eliminar o HIV/Aids", completou a fonte. O NIH também suspendeu o financiamento para um estudo clínico de uma vacina contra HIV produzida pela Moderna.