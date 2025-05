'Alguém está pensando em você': chef Michelin faz comida em zona de guerra

WCK teve trabalhadores mortos e foi forçada a interromper trabalho em Gaza

20.dez.2023 - O chef espanhol José Andrés cozinha em Gaza Imagem: WCK/Divulgação

Ao menos sete trabalhadores da WCK foram mortos durante atividades em Gaza. Um ataque israelense a um comboio da World Central Kitchen deixou sete filantropos mortos em abril de 2024. Segundo a organização, outro membro foi morto em um ataque em novembro passado, mas Israel alegou que ele era um militante.

No início de maio, a ONG informou que precisou parar os trabalhos por falta de suprimentos. Após servir mais de 130 milhões de refeições e 26 milhões de pães desde o início do conflito na região, a WCK disse que não conseguiu repor os estoques de alimento porque Israel fechou as travessias de fronteira para bloquear totalmente o enclave.

Cozinha em Gaza Imagem: Reprodução / WCK

2024 - Cozinha da WCK fornece alimentos em Gaza Imagem: WCK/Divulgação

''Chegamos ao limite do que é possível'', disseram. A organização contou que recorreram a combustíveis alternativos como paletes de madeira e abandonaram receitas com arroz, que exigem mais cozimento. Ainda assim, não conseguiram continuar o trabalho. Dias depois, Israel liberou a entrada de ajuda humanitária em Gaza, mas em 28 de maio a organização ainda tinha dificuldades para entrar na região, por falta de rotas seguras.