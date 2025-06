Ataque a ponto de ajuda humanitária deixa 31 mortos e 170 feridos em Gaza

Funcionários de um hospital de campanha da Cruz Vermelha em Gaza informaram que 21 pessoas morreram e pelo menos 175 ficaram feridas. Um repórter da Associated Press relatou que dezenas de pessoas estão sendo atendidas na unidade.

"Havia tiros vindo de todas as direções — de navios de guerra, tanques e drones", disse uma testemunha à AP. Milhares de pessoas chegaram ao local de distribuição ainda antes do amanhecer. As forças israelenses ordenaram que a multidão se dispersasse e retornasse mais tarde. Quando os civis chegaram à rotatória conhecida como Flag Roundabout, a cerca de 1 quilômetro do ponto de entrega, por volta das 3h da manhã, os militares israelenses abriram fogo, de acordo com relatos.