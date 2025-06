Ataques de Israel a Gaza são genocídio e vingança, diz Lula

Essa guerra nem o povo judeu quer. A maioria do povo judeu não concorda com essa guerra. É uma vingança de um governo contra à possibilidade de criação do Estado Palestino. O que estamos vendo não é guerra de dois exércitos. É um exército totalmente profissional matando mulheres e crianças na faixa de Gaza. Não é uma guerra, é um genocídio.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente



"Flagrante ilegalidade". De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a decisão constitui "flagrante ilegalidade perante o direito internacional" e contraria parecer da Corte Internacional de Justiça de julho do ano passado.

O documento considerou que a presença contínua de Israel em território palestino é ilícita. "O Estado de Israel tem a obrigação de colocar fim à sua presença ilegal nos Territórios Palestinos ocupados o mais rápido possível", afirmou o juiz na ocasião.

Para o governo, Israel compromete solução de dois estados. "O Brasil repudia as recorrentes medidas unilaterais tomadas pelo governo israelense, que, ao imporem situação equivalente a anexação do território palestino ocupado, comprometem a implementação da solução de dois Estados", afirma o Itamaraty.

Brasil defende criação de estado palestino. O território palestino é composto pela Faixa de Gaza e a Cisjordânia, e tem sido diminuído ao longo dos anos pela ocupação e o avanço de Israel sobre a região. O Brasil defende a criação de um estado palestino nas fronteiras de 1967, incluindo a Cisjordânia e a Faixa de Gaza, com capital em Jerusalém Oriental.

Estado judaico na Cisjordânia. Nesta ofensiva, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, afirmou na última sexta-feira que será construído um "Estado judaico israelense" na região ocupada da Cisjordânia. A declaração aconteceu um dia após o anúncio da criação de novos assentamentos em território palestino.