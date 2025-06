Hamas diz estar pronto para novo ciclo de negociações para trégua em Gaza

O grupo extremista Hamas disse hoje estar "pronto para iniciar imediatamente uma rodada de negociações indiretas" e resolver "pontos de discórdia" para um acordo de cessar-fogo para Gaza. A manifestação ocorreu após os EUA e Israel classificarem a resposta do grupo à nova proposta como "inaceitável".

O que aconteceu

Hamas afirmou buscar um acordo que "garanta alívio para o nosso povo e o fim da catástrofe humanitária". Em comunicado, eles acrescentaram que desejam um cessar-fogo permanente e a completa retirada de tropas israelenses do território palestino.

Mesmo após as críticas, grupo não explicou se desistiu da sua proposta apresentada aos EUA. Antes, eles afirmaram que aceitariam a paralisação do conflito em troca do "cessar-fogo permanente". Em resposta, o enviado especial dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, que media o acordo, falou que a sugestão apenas "nos leva para trás" no acordo.