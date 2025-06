Musk diz que não quer ser responsabilizado por ações do governo Trump

O empresário Elon Musk afirmou não querer ser responsabilizado pelas decisões do governo de Donald Trump. Em entrevista à CBS divulgada neste domingo, ele disse que pretende focar em suas empresas, mas seguirá colaborando com o projeto que criou durante seu período no governo.

O que aconteceu

Musk comentou sua relação com a administração do presidente Donald Trump, com quem mantém proximidade política e institucional. Embora tenha defendido algumas medidas do governo, afirmou que não deseja ser responsabilizado por todas as decisões tomadas pela atual gestão.