'Orgasmo espiritual': padres usam cogumelos alucinógenos em nome da ciência

Eles passaram por uma série de sessões preparatórias com guias. As sessões eram feitas dentro do hospital Johns Hopkins ou na Universidade de Nova York, seguindo normas "comuns" à pesquisa psicodélica moderna, explicou a publicação.

Alucinógeno era oferecido em formato de cápsula. À revista The New Yorker, o reverendo Hunter Priest afirmou que o local no qual os religiosos participavam do estudo parecia uma sala de estar, com um sofá confortável, artes nas paredes e uma pequena estátua de buda em uma prateleira.

Após consumir a pílula, o religioso coloca fones de ouvido e uma máscara para cobrir os olhos. Isso acontece para estimular a introspecção. Durante as sessões, os religiosos são acompanhados por facilitadores, que interferem pouco, mas têm autorização de compartilhar palavras de conforto caso a pessoa sinta medo durante a "viagem" de cogumelo.

Após as sessões, um questionário era aplicado. Além de responder a perguntas, eles eram convidados a descrever a experiência que tiveram. No dia seguinte, eles participavam de uma "sessão de integração", que acontecia para explicar possíveis experiências confusas.

Cientistas também ofereciam uma segunda sessão com consumo de psilocibina. Ao todo, 24 dos 29 religiosos que consumiram os cogumelos pela primeira vez voltaram para a segunda sessão.

O artigo foi revisado por pares e publicado na revista Psychedelic Medicine deste mês. Ele é assinado por Anthony Bossis e Stephen Ross, psicólogos da Universidade de Nova York.