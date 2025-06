Ataque em centro comercial do Colorado, nos EUA, deixa vários feridos

Um ataque a uma região de comércio no estado do Colorado, nos EUA, deixou vários feridos hoje, segundo a imprensa local. Um suspeito foi preso.

O que aconteceu

Polícia esvaziou região do ataque. A ação ocorreu por volta de 13h30 (horário local, 16h30 no horário de Brasília) no centro comercial Pearl Street Mall, em Boulder, um calçadão com lojas e restaurantes. A polícia não detalhou o número de vítimas e informou que o autor do ataque foi preso e levado ao hospital, também com ferimentos.

Alguns dos feridos correm risco de morte, segundo a emissora CBS News. Pessoas foram atacadas com coquetéis molotov, disseram testemunhas. Elas participavam de uma caminhada em memória aos reféns israelenses que permanecem em Gaza. O diretor do FBI, Kash Patel, disse no X que agentes estão no local investigando o caso e chamou a ação de "ataque terrorista direcionado".