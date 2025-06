'Vi cães famintos, fui seguido por drones': veterinário atuou na Ucrânia

Scott fazia uma cirurgia de castração em uma van quando bombas russas começaram a se aproximar Imagem: Reprodução/Youtube

Com passagem comprada para retornar ao país, Miller contou à reportagem um pouco da experiência vivida tentando salvar os pets deixados para trás por famílias que fugiram desesperadas das áreas de conflito.

UOL: Por que você decidiu ir para a linha de frente da guerra para ajudar os animais?

Scott Miller: Fui convidado para um evento no Memorial dos Animais em Guerra, em Londres, que acontece todos os anos para lembrar dos bichos que serviram com o exército britânico. Havia várias ONGs presentes, com atuação no Reino Unido e também internacionalmente. Enquanto ocorriam as homenagens, pensei: por que não estamos ajudando os animais que estão atualmente presos em uma guerra? Tive um estalo e, em seis semanas, já estava indo para a Ucrânia.

Você foi sozinho?

Conheci a ONG "Breaking the Chains" (em tradução livre, "Quebrando as Correntes") nesse evento. Fiquei impressionado com o trabalho que realizam na linha de frente, entregando comida e oferecendo ajuda. Achei que poderia ser útil nessa missão. Quando você é veterinário, sempre pode contribuir onde há animais feridos. Mas percebi que a situação era ainda mais desafiadora. Convidei alguns colegas, inclusive da imprensa, que inicialmente aceitaram, mas desistiram perto da data. A guerra não era para eles. Então fui sozinho, com uma câmera, registrar o que vi.

Scott visitou diversas cidades levando ajuda Imagem: Reprodução/Youtube

Em qual momento você ficou mais assustado? Assisti a alguns vídeos da sua ação no país e havia bombas caindo perto da sua localização.

Certo dia, estávamos perto do rio Dniepre, ajudando uma mulher que cuidava de 200 cachorros sozinha --seus funcionários haviam fugido com medo da guerra. Era uma mulher forte, dedicada a cuidar dos animais abandonados por famílias que não conseguiram levá-los. Com tantos bichos juntos, começaram a se reproduzir e a transmitir doenças, já que não há vacinação em tempos de guerra. Castramos alguns animais e aplicamos vacinas.