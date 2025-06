Drones artesanais e baratos: como Ucrânia fez ataque 'por dentro' na Rússia

Dependendo de suas baterias, já que há versões que carregam duas, o alcance do drone seria de cinco a 20 km. Daí a necessidade de infiltração em território russo. Todo o drone, caso a ogiva não seja das maiores, pode não ultrapassar em peso entre um quilo e meio a três quilos, graças à sua leve estrutura de fibra de carbono.

Danos são questionados por russos

O Serviço de Segurança da Ucrânia estima que o dano causado aos russos pela operação coordenada seja de US$ 7 bilhões (R$ 39,8 bilhões). Em uma reunião da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) com países bálticos e nórdicos, o presidente Zelensky afirmou que a "Teia de Aranha" demonstra que a Rússia também pode sofrer perdas sérias e acredita que isso "os empurrará na direção da diplomacia". Analistas, contudo, rejeitam a tese e creem que mesmo os danos não modificarão o raciocínio político de Putin — que também fez ontem seu maior ataque com drones contra a Ucrânia desde 2022.

Drone ucraniano em voo Imagem: Social Media/via REUTERS

Blogueiros militares russos menosprezaram os danos. O blog Rybar, do influente Mikhail Zvinchuk, afirmou que apenas 13 aeronaves haviam sido atingidas. Já o blog Fighterbomber, que se acredita ser mantido pelo Capitão Ilya Tumanov, do Exército russo, afirmou que apenas algumas aeronaves estratégicas teriam sido danificadas, mas mesmo uma perda dessas seria "imensa para um país que não as fabrica", segundo o Times.