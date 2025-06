Conservador pró-Trump vence segundo turno na Polônia

Ele disputou a eleição como candidato independente, mas foi apoiado pelo Partido Lei e Justiça, o mesmo do atual presidente, Andrzej Duda.

A eleição de Nawrocki deve complicar a situação do primeiro-ministro Donald Tusk, no poder há 18 meses.

Na Polônia, o presidente tem o poder de rejeitar legislação aprovada pelo Parlamento, e Tusk não tem uma maioria suficiente para derrubar os vetos.

França prende mais 79 por violência após título do PSG

A polícia francesa anunciou a prisão de mais 79 pessoas por envolvimento na onda de violência que deixou dois mortos e cerca de 200 feridos durante as comemorações do título da Champions League, conquistado no sábado pela Paris Saint-Germain (PSG).

Mais de 500 pessoas já haviam sido detidas em toda a França no próprio sábado.