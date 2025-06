Homem ganha R$ 21 milhões na loteria, mas namorada saca dinheiro e 'foge'

Um homem ganhou cinco milhões de dólares canadenses na loteria (cerca de R$ 21 milhões), mas alega que sua namorada sacou o dinheiro e foi embora sem avisar.

O que aconteceu

Lawrence Campbell acionou a Justiça do Canadá contra a ex-companheira. Na ação, ele alega que venceu o prêmio milionário no ano passado e que sua então companheira, identificada como Krystal McKay, foi quem sacou o dinheiro, mas depois o deixou. Ele relatou as informações em depoimento à emissora CTV News.

Campbell justifica que na ocasião não conseguiu sacar o dinheiro porque havia perdido seus documentos pessoais. Por esse motivo, McKay, em quem Lawrence dizia confiar pela "parceria romântica, leal e promissora" que mantinham, foi autorizada por ele a ir até a lotérica e receber o valor com o cheque no nome dela.