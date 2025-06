Nike, Pikachu: nomes 'kirakira' de crianças geram debate acalorado no Japão

Medida busca facilitar o trabalho de escolas, hospitais e repartições. Esses órgãos enfrentam dificuldades para ler e pronunciar nomes com kanji (baseado em caracteres chineses) usados fora do padrão. Por terem sido integrados ao idioma japonês, os caracteres podem ter múltiplas pronúncias, dependendo do contexto.

Pais agora devem justificar nomes não convencionais. Se a pronúncia escolhida não bater com o uso comum dos ideogramas, os cartórios podem rejeitar o registro ou exigir uma explicação por escrito.

Objetivo também é digitalizar processos administrativos. O governo japonês diz que nomes mais simples e padronizados ajudam na modernização dos serviços públicos.

Nem todo mundo gostou. Nas redes sociais, o debate é acalorado sobre individualidade e a escolha dos pais. Há quem diga que "as crianças são de seus pais, não do Japão". E há quem defenda com um argumento mais curioso: "Por favor, deixem de restringir os nomes kirakira. Saber o nome das crianças revela a inteligência dos pais."

Nomes 'brilhantes' variam entre Pikachu e Nike

Ash e Pikachu em desenho Pokémon Imagem: Divulgação

Pokémon virou nome de criança. O nome Pikachu, do personagem famoso em todo o mundo, já apareceu em registros de bebês no Japão, de acordo com a CNN.