Rússia exige anexar 20% da Ucrânia para firmar cessar-fogo; veja condições

Enfraquecimento do Exército ucraniano. A Rússia determina que Kiev limite seu contingente humano e que reduza o número de armamentos.

Proibição de desenvolver e abrigar armas nucleares.

Sem ajuda ocidental. Putin exige que as nações do Ocidente parem de fornecer armas e serviços de inteligência à Kiev — vale ressaltar que um dos estopins para a atual guerra foi o desejo ucraniano de ser membro da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), inimigo histórico de Moscou, e que tem defendido enfaticamente a soberania da Ucrânia desde o início do conflito armado.

Novas eleições. A Rússia determina que a Ucrânia realize novas eleições em até 100 dias, em um movimento para tirar Zelensky do poder — o mandato do líder ucraniano se encerrou em maio do ano passado, mas ele permanece no cargo porque o país está sob efeito da Lei Marcial desde a deflagração da guerra, o que impede a realização de um novo pleito.

O que acontece se Ucrânia aceitar os termos?

Segundo a imprensa estatal russa, caso Kiev concorde com as imposições de Moscou, um acordo de paz entre os dois países será assinado. O acordo prevê o fim das sanções econômicas entre ambas as nações. Anteriormente, Kiev rejeitou proposta similar feita pelo Kremlin.