Rússia e Ucrânia irão trocar todos os seus prisioneiros jovens e feridos

A Rússia também fez uma proposta de um cessar-fogo parcial de "dois a três dias". A trégua seria feita em alguns setores do front. A Ucrânia, entretanto, insiste em uma trégua total e incondicional, o que foi rejeitado pelos russos.

Os negociadores russos entregaram um memorando aos ucranianos com propostas para um possível cessar-fogo total. O documento apresenta duas opções de trégua, segundo a agência de notícias estatal RIA.

A primeira exigência é que a Ucrânia inicie a retirada completa de todas as suas forças de quatro regiões que a Rússia reivindica como seu próprio território. A segunda seria um "pacote" com diversas condições, como a suspensão da mobilização ucraniana, fim da ajuda militar externa, libertação de prisioneiros, revogação do estado de guerra e a realização de eleições na Ucrânia em até 100 dias.

Rússia e Ucrânia realizaram hoje a segunda rodada de negociações diretas, em Istambul. A Turquia foi a mediadora da reunião. O ministro turco das Relações Exteriores, Hakan Fidan, destacou que as discussões "serão determinantes" para o destino comum, "tanto a nível regional como mundial".

As negociações começaram em 16 de maio. Apesar de poucos avanços, os países negociaram a troca de 1.000 prisioneiros de guerra de cada lado.

As posições de Ucrânia e Rússia permanecem em forte desacordo. A Rússia exige, entre outras coisas, que a Ucrânia renuncie definitivamente à adesão à Otan e entregue as cinco regiões cuja anexação ela reivindica e atualmente ocupa total ou parcialmente. Essas condições são inaceitáveis para Kiev, que, em troca, exige a retirada total e absoluta das tropas russas de seu território.