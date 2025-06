Homem destrói estátuas de 2 mil anos em área restrita de museu na China

Autoridades falaram que ele sofre de problemas psiquiátricos, e sua nacionalidade não foi informada. O caso continua sendo investigado pela polícia e, apesar do ocorrido, um funcionário disse que a exposição continua aberta ao público.

Exército funerário é Patrimônio Mundial

Exército de Terracota foi criado por volta de 209 a.C. Imagem: Xiquinhosilva / Wikimedia Commons

O complexo foi feito para guardar e homenagear o túmulo de Qin Shi Huang, primeiro imperador de uma China unificada. Com mais de 2 mil anos de existência, a estrutura foi descoberta por acaso apenas em 1974 por camponeses e se tornou Patrimônio Mundial da UNESCO em 1987, ao ser considerada um dos achados mais importantes da arqueologia do século XX.

Obra tem mais de 8 mil figuras de argila em tamanho real. Soldados, arqueiros, cocheiros, músicos, cavalos e carruagens foram modelados em detalhes que mostram seus rostos, penteados e expressões. Artesãos moldaram o tronco, os braços, as pernas e as cabeças separadamente e depois juntaram as peças antes da queima.

As figuras eram revestidas com cores vívidas. A maioria, no entanto, perdeu o pigmento após séculos de exposição no ar. A conservação do Exército Funerário tem sido um desafio para arqueólogos e, qualquer dano - como o incidente da sexta-feira - pode exigir anos de trabalho de restauração.