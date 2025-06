Bocas-de-urna apontam vitória da centro-esquerda na Coreia do Sul

Pesquisas de boca-de-urna apontam para uma vitória relativamente tranquila do candidato de centro-esquerda Lee Jae-myung na Coreia do Sul.

Os números indicam que Lee, do Partido Democrata, pode obter mais de 50% dos votos e uma diferença de mais de 10 pontos sobre Kim Moon-soo, do Partido do Poder Popular (PPP).

A eleição foi convocada após o afastamento do presidente conservador Yoon Suk Yeol (PPP), que tentou sem sucesso estabelecer um estado de lei marcial no final do ano passado, mas foi impedido pelo Congresso e pela mobilização popular.