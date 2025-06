Dois jovens brasileiros morrem em rio de Portugal; desafio é investigado

Brasileiro foi o último a saltar e, aparentemente, "não sabia nadar". O relato foi feito à emissora local SIC Notícias por um casal de turistas alemãs que cruzava a ponte e presenciou a cena.

Enquanto os dois se dirigiram à margem do rio, Heitor se debatia na água, também segundo os turistas. Um dos colegas tentou salvar o brasileiro, mas foi vencido pela correnteza e resgatado por um barco.

Buscas continuam. Até a manhã de hoje, o corpo de Heitor ainda não havia sido encontrado.

É comum ver locais pularem da ponte. A cena se torna corriqueira especialmente nesta época do ano, com a aproximação do verão na Europa e a alta da temperatura. Os jovens recebem dinheiro de turistas para fazer os saltos.

Outro caso foi em cidade vizinha, no mesmo rio