Candidato de centro-esquerda é eleito presidente da Coreia do Sul

O advogado Lee Jae-myung confirmou favoritismo e foi eleito novo presidente da Careia do Sul na tarde desta terça-feira (3) em Brasília, quarta-feira (4) no país asiático. Ele já vai tomar posse do cargo nesta semana para o mandato de cinco anos.

O que aconteceu

Lee Jae-myung derrotou o conservador Kim Moon-soo. Com 96,74% dos votos apurados, o candidato do Partido Democrático da Coreia obteve a quantidade mínima exigida para ser reconhecido como novo presidente, segundo dados oficiais divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral da Coreia do Sul.

Eleição foi convocada após o então presidente conservador Yoon Suk Yeol ser afastado do cargo por tentar dar um golpe de estado no ano passado. Yeol é do Partido do Poder Popular, mesma legenda de Moon-soo, que foi derrotado.